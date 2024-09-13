Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili sürdürülen geniş çaplı soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin evladımızın katili ya da katillerine en ağır cezayı vermek boynumuzun borcudur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararını açıkladı. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hatırlanacağı gibi soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Narin evladımızın katili ya da katillerine en ağır cezayı vermek boynumuzun borcudur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" mesajını yineledi.

Narin evladımızın katili ya da katillerine en ağır cezayı vermek boynumuzun borcudur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. pic.twitter.com/tt6Mo602Uc— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 12, 2024