Nusaybin'de yaşanan hadisenin milletin ortak değerlerine yönelik açık bir provokasyon olduğuna dikkat çeken Alkayış, söz konusu olayın birlik ve kardeşliği hedef aldığını vurguladı.

Ay yıldızlı al bayrağın bu topraklarda binlerce yıllık bir medeniyetin, şehitlerin fedakârlığının ve milletin sarsılmaz iradesinin en güçlü sembolü olduğunu ifade eden Alkayış, bayrağa uzanan her elin aslında Türkiye'nin huzuruna, birliğine ve geleceğine uzandığını dile getirdi.

Açıklamasında terörle mücadele vurgusu yapan Alkayış, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de terörün her türlüsüne karşı kararlı bir duruş sergilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Hiç kimse; etnik, mezhepsel ya da bölgesel ayrımlar üzerinden bu aziz milleti ayrıştırmaya, fitne üretmeye, kardeşi kardeşe düşürmeye güç yetirememiştir, yetiremeyecektir. Terör ve provokasyonlar, milletimizin sağduyusu karşısında her zaman kaybetmeye mahkûmdur.'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikalara da değinen Alkayış, Terörsüz Türkiye hedefinden asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Devletin bir yandan terörle kararlılıkla mücadele ederken, diğer yandan vatandaşların huzurunu, refahını ve özgürlüklerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Alkayış, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu topraklarda Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla hep birlikte yaşıyor; aynı bayrağın gölgesinde, aynı geleceğe yürüyoruz. Provokasyonlara prim vermeden, sağduyuyla ve kararlılıkla birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bayrağımıza, vatanımıza ve kardeşliğimize sahip çıkmaya; güçlü, huzurlu ve terörsüz bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.'

Kaynak : PERRE