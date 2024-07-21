Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.

Dünya Türk Birliğinden "Kıbrısa Ayşe Tatile çıkalı 50 yıl oldu!"

Dünya Türk Birliğinden "Kıbrısa Ayşe Tatile çıkalı 50 yıl oldu!"

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.