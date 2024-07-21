Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

Dünya Türk Birliğinden "Kıbrısa Ayşe Tatile çıkalı 50 yıl oldu!" Dünya Türk Birliğinden "Kıbrısa Ayşe Tatile çıkalı 50 yıl oldu!"

Operasyon bölgelerindeki son gelişmeleri Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1815021077686280596

Kaynak: igf