Bakanlık, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor.”

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede kararlılıkla harekâtlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak : PHA