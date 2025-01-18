“CHP Yönetimi Artık Topa Girmeli”

Bir televizyon programında konuşan Burçin Şahindur, CHP’nin operasyonlara karşı pasif kaldığını savunarak, “CHP yönetimi artık topa girmeli. Eğer bunu yapmıyorsa, Ekrem İmamoğlu inisiyatif almalı ve kendi yolunu çizmelidir. Bu gelen dalgaya başka türlü karşı koyma şansları yok” dedi.

Şahindur, mevcut iktidara karşı muhalefetin güçlü bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirterek, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesi gerektiğini savundu:

“Mevcut iktidarı devirmenin formülü hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın adaylaştırılmasıdır. Tek aday seçeneği doğru olmayacak. Muhalefet iki adayla seçime girer, ilk turu önde tamamlayan, ikinci turda geniş bir halk ittifakıyla zafer kazanır.”

“Türkiye İttifakı’na Destek Verdik, Ama…”

Genç Parti olarak son yerel seçimlerde CHP’ye destek verdiklerini hatırlatan Şahindur, bu desteğin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından doğru değerlendirilmediğini iddia etti. Şahindur, “Hiçbir beklentimiz olmadan CHP’ye destek sunduk, ancak bu tür ittifaklarla gelen oylar Özgür Özel tarafından kendi oyu gibi görüldü. Bugün yaşananlar, Özel’in başlattığı normalleşme sürecinin sonuçlarıdır ve asıl hedefin Ekrem İmamoğlu olduğu açıktır” diye konuştu.

“Beşiktaş ve Esenyurt’ta Kimse Sahip Çıkmadı”

CHP yönetiminin, özellikle Beşiktaş ve Esenyurt gibi kritik noktalarda yeterli refleks göstermediğini dile getiren Şahindur, şu eleştirilerde bulundu:

“Esenyurt’a ya da Beşiktaş’a başka bir siyasi partinin lideri gitti mi? CHP sıralarından Meclis’e giren 39 milletvekili buralarda boy gösterdi mi? Hayır, kimse gitmedi. Bu, Özgür Özel’in ‘ben bilirim’ tavrının sonucudur. Bu tavır yıkıcıdır. Beşiktaş’ta 3 bin kişi, Esenyurt’ta 5 bin kişi; Ekrem İmamoğlu’nun koltuktan indirilmesine karşı gösterilecek tepki bu mu? Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri birleşmezse, bu hukuksuzluk dalgasının yarın çocuklarımızın geleceğini de etkileyeceğini anlamak zorundayız.”

“CHP’nin Kırmızı Kart Eylemi Çocukça”

Burçin Şahindur, CHP’nin “kırmızı kart” eylemini de sert sözlerle eleştirdi:

“Ne yapacak Özgür Bey? Ekrem İmamoğlu’na operasyon düzenlendiğinde de Saray’ın ziline basıp kaçacak mı? Böyle protesto mu olur? Çocukça işler bunlar. CHP daha etkili ve sonuç alıcı adımlar atmalı.”

Kaynak : PHA