Güncel Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan çalışma, 4K çözünürlüğündeki video klibiyle 16 Ocak 2025 tarihinde Netd Müzik ve tüm dijital platformlarda izlenime sunuldu. Klibin çekimleri İstanbul Belgrad Ormanı ve İstanbul Stüdyo 709’da gerçekleşti. Klip yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı üstlenirken, Fahriye Kuru’nun sanat danışmanlığını Ufuk Kuru yaptı.

"Orkestra Kadrosu ve Teknik Ekip"

Projede gitarları Soyhan Şenyaylar çalarken, perküsyonda Şener Yolal, ney ve kavalda Eyüp Hamiş, klarnette Aykut Sütoğlu, çelloda ise Doğukan Şenyaylar yer aldı. Kayıt ve mastering işlemleri Güncel Stüdyo’da Muhammer Tokmak tarafından tamamlandı.

"Adıyaman’dan Sanat Yolculuğuna"

1991 yılında Adıyaman’da doğan Fahriye Kuru, eğitim hayatına Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı. Daha sonra bir süre müzik eğitimine ara veren Kuru, 2018 ve 2019 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği “Sahne Sırası Sende” ses yarışmalarında iki kez Akdeniz Bölgesi birincisi, Türkiye genelinde ise ikincilik elde etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri bölümünü 2023 yılında başarıyla tamamlayan Kuru, eğitim sürecinin ardından koro şefliği ve solistlik yaptı. Ayrıca dört yıldır birçok otel, belediye etkinlikleri ve üniversite organizasyonlarında sahne alarak müzikal birikimini genişletti.

Sanat hayatında söz yazarlığına da adım atan Kuru, müziği özgürce ifade edebileceği platformlarda yeni çalışmalar yapmayı hedeflediğini belirtiyor. Sanatçı, “Mesleğimde önemli adımlar atmamı sağlayan müziğe duyduğum sevgi ve ilgiyle bundan sonra da yeniliklere açık projelerde yer almayı planlıyorum” dedi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Fahriye Kuru, kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

Kaynak : PHA