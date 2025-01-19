Teröre Karşı Kararlılık Vurgusu

MSB’nin yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha vurgulandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Açıklamada, terörle mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilerek şu ifadeler yer aldı:

"Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonlarının Önemi

Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmeyi hedeflerken, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu ile PKK’nın barınma ve lojistik alanlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemde bölgedeki operasyonları sıklaştırdığı ve terörle mücadele kapsamında etkin bir şekilde hareket ettiği gözleniyor.

Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

MSB’nin açıklaması, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarındaki kararlılığı bir kez daha ortaya koyarken, terör tehdidine karşı mücadelenin azimle devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA