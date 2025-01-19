"Türk Devletinin Bağımsızlığını ve Bütünlüğünü Savunuyoruz"

Zafer Partisi’nin, terör örgütleri ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne tehdit oluşturan unsurlara karşı kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Özdağ, AK Parti’yi de bu tehditler arasında gördüklerini söyledi:

"Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını, sadece PKK, FETÖ ve IŞİD gibi örgütlere karşı değil, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye karşı da savunmak zorundayız."

"Tarih Çarpıtılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mersin İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş sürecini ele alarak “Tek parti faşizminin milletin inancına, tarihine, kültürüne yönelik tahribatının ağır bedellerini izledik” şeklindeki açıklamasına yanıt veren Özdağ, Erdoğan’ı Türk tarihini çarpıtmakla suçladı:

"Cumhuriyeti kuran kadrolar, Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Ancak Erdoğan, tarihi fesli bir deliden öğrenerek, milletimizin tarihine ve kültürüne zarar vermektedir."

"Türk Devleti Tarikat ve Cemaatlere Teslim Edildi"

Özdağ, FETÖ örneği üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır eleştirilerde bulunarak şunları kaydetti:

"Hiçbir Haçlı Seferi, Türk milletine FETÖ gibi casusları sokamamıştır. Ancak Erdoğan, Türk Devleti’ni FETÖ’ye teslim etti, paralel devlet kurdurdu. Bu dönemde milyonlarca Türk vatandaşı, Allah’la aldatanlardan dolayı dininden soğudu, deizm ve ateizm oranı yüzde 16’yı aştı."

"AKP Faşizmine Karşı Mücadele Edeceğiz"

AK Parti dönemini “faşizm” olarak nitelendiren Özdağ, partisinin bu duruma karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti:

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında paylaştırarak inancımıza zarar veriyor, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu’ya sokarak kültürümüzü tahrip ediyor. Yaşanan şey AKP faşizmidir. Zafer Partisi olarak biz bu faşizmle mücadele edeceğiz ve kazanacağız."

Parti Katılımları ve Türkmen Heyeti Ziyareti

Konuşmasının ardından Özdağ, partisinin yeni üyelerine Zafer Partisi rozeti taktı. Ayrıca Yörük Türkmen Vakfı İl Başkanı Mustafa Çolak ve beraberindeki heyet, toplantı sırasında Özdağ’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Zafer Partisi'nin Mesajı: Mücadeleye Devam

Ümit Özdağ, konuşmasını, "Zafer, Türk milletinin ve Türk devletinin olacaktır" sözleriyle tamamlayarak partisinin, Cumhuriyet değerlerini savunma mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak : PHA