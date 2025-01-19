"Sorumluluğunu yerine getirmeyenler hesap verecek"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemelerin açıkça belirlediği sorumluluklara rağmen, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen yerel yönetimlerin, yaşanan trajik olayda büyük bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sokaklarda başıboş, sahipsiz köpek bulunamayacağı ve bu sorumluluğun yerine getirilmesinde herhangi bir gerekçenin kabul edilemeyeceği, yasal düzenlemelerle net bir şekilde ortaya konmuştur. Ancak kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu, 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu."

"Adalet karşısında hesap verecekler"

Bakan Yumaklı, vatandaşların mağduriyetine neden olanların adalet karşısında hesap vereceğini belirterek, Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceklerini söyledi. Yumaklı, açıklamasında şu mesajlara yer verdi:

"Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek, başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecek. Bakanlığımız, 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecek. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır."

"Toplumsal bir güvenlik meselesi"

Sahipsiz hayvanların neden olduğu sorunların, toplumsal bir güvenlik meselesi olduğuna dikkat çeken Yumaklı, bu konunun çözümü için Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları hatırlattı. Yumaklı, "Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konusunda hazırlanan yönetmelik, sorumlulukları net şekilde tanımlamış durumda. Bu kapsamda, yasal düzenlemelerin gereği eksiksiz şekilde yerine getirilecektir" dedi.

Eslem Teker'e taziye mesajı

Bakan Yumaklı, hayatını kaybeden Eslem Teker için rahmet dileğinde bulunarak, "Eslem kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaşanan bu elim olayın bir daha tekrarlanmaması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sahipsiz Hayvanlar Konusu Yeniden Gündemde

Hakkari’de yaşanan bu acı olay, sahipsiz sokak hayvanları konusunu yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği ve bu sorunun çözümü için daha etkin adımlar atılması gerektiği yönünde tartışmalar sürüyor.

Kaynak : PHA