Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda, Bakanlığın faaliyetleri ile güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Toplantının başında, 21 Mart'ta Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri sırasında Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can anıldı. Kazanın ilk belirlemelere göre teknik arıza nedeniyle meydana geldiği, kesin nedenin Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Ayrıca, 24 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ile Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için de başsağlığı mesajı iletildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin olarak, son bir haftada 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara ve sığınakların tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hudut güvenliği kapsamında ise yasa dışı geçiş girişimlerine karşı yürütülen faaliyetlerde, son bir haftada 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 107 kişinin yakalandığı, 950 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiği açıklandı. 1 Ocak'tan itibaren yakalananların sayısının 1.524'e, engellenenlerin sayısının ise 16 bin 929'a ulaştığı kaydedildi.

Uluslararası görevler çerçevesinde, NATO'nun Irak Misyonu'nun çekilmesi kararı doğrultusunda Bağdat'ta görev yapan TSK personelinin tahliyesinin tamamlandığı ve müttefik ülke personelinin tahliyesine de destek sağlandığı ifade edildi.

Ortadoğu'daki gelişmelere değinilen açıklamada, ABD/İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile İsrail'in saldırılarının bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği belirtildi. İsrail'in Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'daki faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği vurgulandı. Kalıcı barış için iki devletli çözümün gerekliliğine dikkat çekildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temaslarına ilişkin olarak, 18-20 Mart tarihleri arasında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği, Hatay ve İskenderun'da incelemelerde bulunduğu ve askerlerle bayramlaştığı aktarıldı. 23 Mart'ta Ankara'da şehit ASELSAN personeli için düzenlenen törene katılan Bakan Güler'in, 24 Mart'ta Birleşik Krallık'a resmi ziyaret gerçekleştirdiği ve mevkidaşıyla görüşmeler yaptığı belirtildi.

Bu kapsamda, Eurofighter Typhoon uçaklarının idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin imzalandığı bildirildi. Sözleşmenin eğitim, yedek parça, simülatör ve teknik destek unsurlarını kapsadığı ifade edildi.

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdüğü belirtilerek, Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik-2026 Tatbikatı'nın başladığı, önümüzdeki günlerde Türkiye-Pakistan ve Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatlarının icra edileceği kaydedildi.

Deniz Kuvvetleri faaliyetleri kapsamında çeşitli uluslararası görevler, tatbikatlar ve liman ziyaretlerinin devam ettiği, Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı oluşturulan görev grubunun faaliyetlerini sürdürdüğü açıklandı.

Savunma sanayii alanında ise Hava Kuvvetleri envanterine bir adet SİPER-1 hava ve füze savunma sistemi bataryasının alındığı, ayrıca Aksungur İHA ve CATS sistemlerinin kabul işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. MKE'nin Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) Europe üyeliğine kabul edildiği belirtildi.

Personel temin faaliyetleri kapsamında, 2026 yılı askerî öğrenci aday tercih işlemlerinin 25 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılacağı ve çeşitli kariyer fuarlarına katılım sağlanacağı ifade edildi.

Toplantının ardından basın mensuplarının soruları da yanıtlandı. Eurofighter Typhoon projesine ilişkin olarak teknik ve lojistik destek sözleşmesinin detayları paylaşıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesi açıklarında bulunan ABD menşeli insansız deniz aracının, SAS ekiplerince güvenli şekilde imha edildiği bildirildi. Karadeniz'de kontrolünü kaybeden İHA ve İDA'ların oluşturduğu risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Katar'daki helikopter kazasına ilişkin olarak teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğu, Türk personelin güvenliğinin ise ilave tedbirlerle en üst düzeyde sağlandığı ifade edildi.

NATO kapsamında kurulması planlanan Çok Uluslu Kolordu Karargâhı çalışmalarının sürdüğü, sürecin NATO prosedürleri çerçevesinde devam ettiği ve karargâhın bölgesel savunma faaliyetlerine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yüksek hazırlık seviyesi ve yerli savunma sanayii imkânlarıyla Türkiye'nin güvenliği ile bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PERRE