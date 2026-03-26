İnsan Hakları Derneği (İHD) Adıyaman Şubesi, 74 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Emin Çam'ın cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremeyeceğini belirterek yetkilileri acil adım atmaya çağırdı. İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şubesi adına açıklama yapan Şube Başkanı Av. Bülent Cınar, yetkilileri Mehmet Emin Çam ve tüm hasta mahpusların serbest bırakılması için ivedilikle sorumluluk almaya çağırdı.

Çınar, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi.

'Derneğimizin hasta mahpus listesinde bulunan ve sürecini yakından takip ettiğimiz, Batman T Tipi Kapalı Hapishanesi'nde tutulan 74 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Emin ÇAM'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine geçen hafta hastaneye kaldırıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştı.

Mehmet Emin ÇAM, 18.03.2026 tarihinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş; 19.03.2026 tarihinde ise 'tüberküloz (verem) şüphesiyle' Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Mehmet Emin ÇAM'ın akabinde yeniden hapishaneye götürüldüğü öğrenilmiş; ancak aileye sağlık durumu ve sevk sürecine ilişkin net bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Mehmet Emin ÇAM'ın 25.03.2026 tarihinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü bilgisi ailesi tarafından derneğimize aktarılmıştır. Aile görüşlerinden aktarıldığı üzere Mehmet Emin ÇAM'ın sağlık durumu ağırlaşmıştır. Ayakta duramadığı, konuşmakta güçlük çektiği ve zaman zaman hafıza kaybı yaşayarak yakınlarını tanıyamadığı belirtilmektedir. Mehmet Emin ÇAM'ın ileri yaşına ek olarak çoklu ve ağır sağlık sorunları bulunmaktadır.

Mehmet Emin ÇAM'ın beyninin sağ tarafında tümör bulunmaktadır ve bu nedenle ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorundadır. Son dönemde şiddetli baş ağrıları artmış, tümörün büyüdüğü ifade edilmiştir. Beyin damarlarında ciddi tıkanıklık söz konusudur ve her an beyin kanaması ya da inme geçirme riski bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Mehmet Emin ÇAM, ileri düzeyde kalp hastasıdır ve daha önce kalp krizi geçirmiş; yapılan tetkiklerde 5 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiştir. Acil anjiyo ile iki damar açılmış, üç damara müdahale edilememiştir. Son olarak yeniden ağır kalp krizi geçirmiş; damarlarından birine balon müdahalesi yapılmış, diğer iki damar ise yüksek oranda tıkalıdır ve ilaç tedavisi sürmektedir. Böbrek hastası olan mahpus iki kez böbrek ameliyatı geçirmiştir. Böbreğinde kistler tekrarlamakta olup nüksetmesi halinde ivedi müdahale gerekmektedir. Sol kol ve sol bacakta felç bulunmaktadır; vücudunun bir tarafında belirgin kas zayıflığı mevcuttur ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta zorlanmaktadır. Görme problemi nedeniyle her iki gözünden katarakt ameliyatı olmuş; miyop ve astigmat rahatsızlıkları devam etmektedir. Her iki kulağında orta derecede işitme kaybı vardır ve cihaz kullanmaktadır; ayrıca prostat hastasıdır. Son birkaç haftadır öksürdüğünde mahpusun ağzından kan geldiği aktarılmıştır. Bu tablo, mevcut ağır hastalıklarıyla birlikte değerlendirildiğinde ciddi ve acil bir risk oluşturmaktadır.

Öte yandan, Mehmet Emin ÇAM'ın kritik sağlık durumuna karşın, Adli Tıp Kurumu tarafından 03.12.2025 tarihinde 'Cezaevinde Kalabilir' raporu verilmiş; infaz erteleme talepleri 10.03.2026 tarihinde reddedilmiştir.

İleri yaşı, çoklu ve kronik hastalıkları ile sürekli tedavi gerektiren durumu birlikte değerlendirildiğinde Mehmet Emin ÇAM'ın hapishane koşullarında yaşamını sağlıklı biçimde sürdürebilmesi mümkün değildir. Sürekli ve kesintisiz tedaviye erişebilmesi için infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesi gerekmektedir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca, ağır hastalık veya engellilik hâlinde ceza infazının ertelenmesi mümkündür. Bunun yanı sıra Anayasa'nın 17. maddesi kapsamında herkes yaşama hakkına ve insan onuruyla bağdaşır muamele görme hakkına sahiptir. Devlet, gözetimi altındaki mahpusların yaşamını ve sağlığını korumakla pozitif yükümlülük altındadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik içtihatlarına göre de, ağır hasta mahpusların hapishane koşullarında tutulmaya devam edilmesi ve gerekli, yeterli ve sürekli sağlık hizmetine erişimlerinin sağlanmaması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinde düzenlenen yaşam hakkı ile 3. maddesinde düzenlenen işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağının ihlali sonucunu doğurmaktadır.

Mevcut sağlık durumu dikkate alındığında Mehmet Emin ÇAM'ın hapishanede tutulmaya devam edilmesi yaşam hakkı başta olmak üzere birçok hakkın ihlaline yol açma riski taşımaktadır.

İnsan Hakları Derneği olarak süreci yakından takip ediyor ve gerekli girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumları ivedilikle Mehmet Emin Çam ve bütün hasta mahpusların serbest bırakılması için sorumluluk almaya çağırıyoruz.'

Kaynak : PERRE