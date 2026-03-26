Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik, Alitaşı Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinin ardından oluşan enkaz, moloz ve inşaat atıklarının kaldırılmadığı belirterek, sokakların, kaldırımların ve dere yataklarında biriken atıkların çevre kirliliğine yol açtığı söyledi. İlik, mahallede yeni yapılan binalarla birlikte hafriyat ve inşaat atıklarının artığının altını çizerek, 'Depremin üzerinden 3 yıl geçti. Yıkılan binaların enkazları hâlâ kaldırılmadı. Yerinde dönüşüm kapsamında yapılan inşaatların atıkları da sokaklara bırakılıyor' dedi.

'Yazın Toz Ve Koku, Kışın Çamur Sorunuyla Karşı Karşıyayız'

Mahallede özellikle Çırçır Deresi'ne dökülen molozların tepki çektiğini belirten İlik, 'Her gün vatandaşlardan şikayet alıyoruz. Yazın toz ve koku, kışın çamur sorunuyla karşı karşıyayız. Yetkililere defalarca bildirdik ancak çözüm sağlanamadı. Belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün birlikte hareket etmesini, çevreyi kirleten firmalara Zabıta Müdürlüğü'nün bir an önce müdahale etmesini bekliyorum' ifadelerini kullandı.

'Cezai İşlemler Mutlaka Yapılmalıdır'

Yetkililere çağrıda bulunan İlik, 'Bu çağrımız bir kuruma değil, herkese. Bizler, temiz, güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Bu talebimiz bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkıdır. İnşaatın tamamlanması, sorumluluğun bittiği anlamına gelmez. Yapı sahiplerinin ve yüklenici firmaların, inşaat sonrası oluşan tüm atıkları çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf etme yükümlülüğü bulunmaktadır' bu konuda gereken ister uyarı, ister cezai işlemler mutlaka yapılmalıdır. Alitaşı Mahallesi muhtarı olarak değil, sessiz kalamayan tüm mahalle halkı adına söylüyorum' dedi.

Kaynak : PERRE