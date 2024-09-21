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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Engelliler için Nemrut Dağı zirvesinde konser

Engelliler için Nemrut Dağı zirvesinde konser

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