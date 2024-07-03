Alınan bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Eski Kahta Caddesi üzerinde Mahmut Cengiz idaresindeki 02 ADK 591 plakalı motosiklet, Resul Doğan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ve Faik Öztürk idaresindeki 02 AED 417 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Resul Doğan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen acil sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : PHA