AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ni ziyaret ederek kentte yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve beraberindeki heyet, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGYC) Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Cemiyet binasında gerçekleşen ziyarette, Adıyaman il geneli ile Kahta ilçesinde sürdürülen ve planlanan yatırımlar ile projeler ele alındı.

Ziyarette bölgesel kalkınma ve saha çalışmalarına değinen Milletvekili İshak Şan, 'Adıyaman ve Kahta'mızın ihya ve inşa süreci kapsamında projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Basın mensuplarımız, sahada yürütülen çalışmaları kamuoyuna aktarma noktasında en önemli paydaşlarımızdan biridir. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin refah düzeyini yükseltecek yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz' dedi.

İlçedeki belediyecilik faaliyetleri ve altyapı projelerine vurgu yapan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise, 'Kahta'mızın çehresini değiştirecek vizyon projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, vekillerimiz ve kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, 'Yerel basının desteklenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu tür ziyaretler son derece kıymetlidir. Milletvekilimize ve Belediye Başkanımıza ilçemizin gelişimi adına yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyor, cemiyetimiz adına teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.