Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya, turizmin önüne konulan engellemelere sert tepki göstererek; 'UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Nemrut Dağı anıtsal alanı bizde, helenistik dönem tarihi miras bizde, ülke turizmine tanıtım ve ekonomik katkı sağlayan değerler bizde, fakat son yıllarda engellerle boğuşuyoruz' dedi.

Başkan Çetinkaya, konuşmasına devamla; 'Bir kaç yıldır kış aylarında kar düşer düşmez il bürokrasisi Nemrut'u turizme kapatıyor. Mart sonuna kadar kapalıdır deniliyor. Bu yıl Karakuş Tümülüsü yolunda yağmurdan etkilenmiş tamamı 25 metrelik yol altı aydır kapalı. Karadut köy içi bir kilometrelik yol altı aydır kapalı. Nereden gidelim Nemrut'a? Bizi dışardan arayan çok insan var Nemrut yolu kapalı mı' diye sitem etti.

Otel sahibi ve aynı zamanda turizm seyahat acentesi sahibi olan İrfan Çetinkaya, 'Tesislerimizi kapatalım mı? Acentelerin ruhsatlarını TÜRSAB'a mı gönderelim? Nemrut Dağı'ndaki otopark alanı adeta ziyaretçiler için bir tuzak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü moloz taşı yığmış, insanlar kayıp düşüyor. Tam bir utanç abidesi. Sezon sonuna geldik hiçbir iyileştirme yok' dedi.

Başkan Çetinkaya; 'Kahta girişinden çıkışına kadar hiçbir turizm levhası ve işaret yok, çirkinlik diz boyu. Nereden Nemrut'a gidelim? Tesislerimizi kapatalım mı?' diyerek, yetkililerden biran önce çözüm bulmalarını ve bu ayıbın ortadan kaldırılmasını istedi.

Kaynak : PERRE