Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Salkımbağı'da yaşayan vatandaşların uzun süredir talep ettiği semt pazarı ihtiyacını karşılayarak yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

Salkımbağı sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından, bölgede her pazartesi günü semt pazarı kurulması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta faaliyete geçen semt pazarı, her pazartesi günü vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıran semt pazarı, bölgedeki alışveriş ihtiyacının karşılanmasına da katkı sunuyor.

Başkan Mehmet Can Hallaç, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye ve imkânlar doğrultusunda çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini belirterek, 'Salkımbağı'da yaşayan hemşerilerimizin uzun zamandır bizlere ilettiği semt pazarı talebini karşılıksız bırakmadık. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bölgemizde her pazartesi günü semt pazarı kurulması kararını aldık ve geçtiğimiz hafta itibarıyla pazarımız hizmet vermeye başladı. Her pazartesi günü tezgâhlar kurulacak, pazarımız hemşerilerimizle buluşacak. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde dinliyor, vatandaşlarımızdan gelen talepleri imkânlarımız doğrultusunda bir bir hayata geçiriyoruz' ifadelerini kullandı.