İkmal ihalesinin tamamlandığını ve Eylül ayının ilk haftası teslim edileceğinin müjdesini verdi.

Milletvekili Şan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şan, AK Parti tarafından Adıyaman’da son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

'Akıllı Hastane' modeliyle inşa edilen ve kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlayacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin (300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi" İkmal ihalesinin bugün itibariyle tamamlandığını ve Eylül ayının ilk haftası teslim edileceğini duyuran AK Parti Adıyaman Milletvekili Şan, hastanenin yükleyici firma tarafından Eylül ayının ilk haftası teslim edilmesinin ardından kısa sürede yapılacak olan tefrişat çalışmalarının ardından hizmete gireceği müjdesini verdi.

"Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki koşullarını daha da iyileştirecek"

55 dönüm arazi üzerine inşa edilen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin geldiği son durumu hakkında bilgi veren Milletvekili Şan," AK Parti olarak hemşehrilerimize ve şehrimize ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam ediyoruz. Sağlık alanındaki bu adım, yıllardır süregelen çabalarımızın bir sonucudur. Hastanemiz bugün itibariyle İkmal ihalesinin tamamlandığını ve yükleyici firma tarafından Eylül ayının ilk haftası teslim edilmesinin ardından kısa sürede yapılacak olan tefrişat süreciyle birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğinin müjdesini verebilirim. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Adıyaman'ın sağlık altyapısının güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Sağlık alanında fiziki altyapıyı iyileştirmenin yanı sıra modern tıbbın gereklerine uygun olarak sağlık tesislerimizi donatarak vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Sahip olduğu teknolojik ve fiziki alt yapısıyla uzun vadede Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki koşullarını daha da iyileştirecek. Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur, bizim siyaset anlayışımızda hizmet var. Tekrardan Adıyaman halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız. Verdiği desteklerden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Kaynak : PHA