Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüşmede, sulama projeleri, taşkın koruma çalışmaları ve içme suyu konularında ilin mevcut durumu ve ihtiyaçları ele alındı. Yaklaşan Temmuz ayında gerçekleşmesi planlanan Tarım Bakanı’nın Adıyaman ziyareti öncesinde, sulama alanındaki talep ve ihtiyaçlar yeniden değerlendirildi. Milletvekili Özhan, Adıyaman’ın tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin hızlandırılması konusundaki taleplerini DSİ Genel Müdürü Balta’ya iletti. Verimli geçen görüşmede, Adıyaman için gerçekleştirilecek projelerin olumlu katkılar sunması temenni edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.