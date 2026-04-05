AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, adaletin sağlanmasında avukatların üstlendiği role dikkat çekti. Savunma makamının hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Milletvekili Özhan, 'Adalet mülkün temeli, savunma ise adaletin en güçlü teminatıdır' dedi.

Avukatların, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Milletvekili Özhan, 'Vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünün korunması ve adil yargılanma hakkının güvence altına alınmasında avukatlarımız hayati rol üstlenmektedir' ifadelerini kullandı.

Savunma makamının demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Özhan, 'Avukatlarımız yalnızca bireylerin haklarını savunmamakta, aynı zamanda toplumun adalet duygusunun korunmasına da katkı sunmaktadır' dedi.

Milletvekili Özhan, 'Hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda görev yapan avukatlarımız, adaletin tecellisine önemli katkılar sağlamaktadır' ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda tüm avukatların gününü kutlayan Milletvekili Özhan, 'Hukukun üstünlüğünün tesisi ve vatandaşlarımızın hak arama hürriyetinin korunması yolunda özveriyle çalışan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum' dedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK