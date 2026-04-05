Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından piyasalarda yön değişimi yaşandığını belirten Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin 12.952 puan seviyesinde olduğunu hatırlatarak, '12.900 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabası sürüyor. 12.400 - 12.900 puan aralığındaki trendi takip etmeye devam edeceğim. Her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor' ifadelerini kullandı.

Gram altın tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, 'Dün serbest piyasada 7.000 lira seviyesi görüldü, şu an 6.720 lira seviyesinde. Makas aralıkları açık, fiziki altın bulmak zor. İşçilik farkı artmış durumda' dedi. Yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş, 'Fiziki altını olanların kıymetini bilmesi gerekiyor' diye konuştu.

Son olarak yatırımcılara uyarılarda bulunan Memiş, 'Yurt dışına yapılan yatırımlar konusunda daha dikkatli olunmalı. Avrupa tarafında daha zorlu bir süreç yaşanabilir. Dünya değişiyor ve yatırımların güvenliği daha fazla sorgulanmalı' dedi. 'Avrupa'da yaşamaya devam edebilirsiniz ama tüm birikimi orada tutmak zorunda değilsiniz. Önümüzde zorlu kararlar var' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

5 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

ALTIN (TL/GR)

6.703,01

22 Ayar Bilezik

6.211,42

Altın (ONS)

4.676,57

Cumhuriyet Altını

44.526,00

Yarım Altın

22.433,00

Çeyrek Altın

11.216,00

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN