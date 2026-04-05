Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bugün ve yarın parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yağışların bir süre daha devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Nisan ayının ilk günlerinde bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yeni haftada yağışların devam edeceği açıklandı.6 ve 7 nisanda gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği Adıyaman genelinde sıcaklık değerlerinin 5 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

6 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 5/ 17 derece

Besni 6/ 13 derece

Çelikhan 3/13 derece

Gerger 7/17 derece

Gölbaşı 5/17 derece

Kahta 7/16 derece

Samsat 7/17 derece

Sincik 4/ 10 derece

Tut 6/15 derece

7 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 6/ 16 derece

Besni 7/ 12 derece

Çelikhan 3/14 derece

Gerger 8/15 derece

Gölbaşı 5/16 derece

Kahta 6/16 derece

Samsat 8/16 derece

Sincik 3/ 10 derece

Tut 7 /14 derece

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN