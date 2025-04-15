Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Zirai Don Etkileri Bilgilendirme Toplantısı’na katılan Milletvekili Özhan, toplantının ardından Bakan Yumaklı ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Adıyaman ve ilçelerindeki hasar durumuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

“Tüm ekipler sahada, gerekli adımlar atılıyor”

Toplantı ve görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Özhan, 36 şehirde etkili olan don olayının ardından Bakanlığın hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ifade etti. Özhan, şunları söyledi:

“10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde ülkemizin dört bir yanında etkili olan zirai don felaketinin ardından Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın davetiyle bilgilendirme toplantısına katıldım. Adıyaman ve ilçelerimizdeki zarar durumu hakkında Sayın Bakanımıza detaylı bilgi sundum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bakanlığımız mağduriyetlerin giderilmesi için tüm ekipleriyle sahada yoğun bir şekilde çalışıyor.”

“Üretim devamlılığı için tedbirler önem taşıyor”

Mevsim normallerine dönüşle birlikte tarımsal üretimin sürdüğünü belirten Özhan, üretim ve arz güvenliğinin korunması için atılan adımların önemine dikkat çekti. Tarım sigortasının gerekliliğine de değinen Özhan, şöyle konuştu:

“Bu olay bize bir kez daha göstermiştir ki; don, sel ve kuraklık gibi doğal afetlerden etkilenmemek adına TARSİM sigortası ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlılık büyük önem taşıyor. Prim bedelinin yüzde 70’ine kadar devlet desteği sağlanan bu sistemin yaygınlaştırılması gerekiyor.”

“Üreticilerimizin yanındayız”

Milletvekili Özhan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Zarar gören tüm çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Bakanımıza Adıyaman’daki duruma duyarlılıkla yaklaşmaları ve yürüttükleri özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA