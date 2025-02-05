Depremin yalnızca binaları değil, insan hayatını ve toplumun geleceğini de derinden etkilediğini belirten Milletvekili Şan, yaşanan acının halen taze olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Hepimizin yüreğinde derin izler bırakan, ülkemizin yaşadığı en acı tarihî, fiziki ve toplumsal hadiselerden biri olan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum. 6 Şubat depremleri sadece binaları, yolları, köprüleri değil; hayallerimizi ve geleceğimizi de sarsan bir felaketti. Ancak milletimizin dayanışma ruhu ve devletimizin kararlılığı ile yaraları sarmaya devam ediyoruz.”

"Asrın Birlikteliği ile Ayağa Kalkıyoruz"

Milletvekili Şan, depremin ardından toplumun her kesiminin sergilediği dayanışmaya dikkat çekerek, Türkiye’nin bu zorlu süreci "asrın birlikteliği" ile aşacağını belirtti:

“Milletimizin sergilediği tesanüt ve birlik ruhuyla, acılarımızı hafifletmek ve geleceğe sağlam adımlarla yürümek için inancımızı diri tutacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Adıyaman'da başlattığımız büyük projeler ile şehrimizin çehresi değişecek. Sosyal konut projeleri ve çarşı düzenlemeleriyle Adıyaman’ı yeniden inşa ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’da

Milletvekili Şan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat Perşembe günü Adıyaman’a geleceğini duyurdu.

Tarih: 6 Şubat 2025

Saat: 13.00

Yer: Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu

“Sayın Cumhurbaşkanımız, 6 Şubat Depremleri Anma Programı’na katılarak milletimizi bu hüzünlü gününde yalnız bırakmayacaktır. Tüm hemşerilerimizi programa davet ediyoruz.”

Son olarak deprem şehitlerini rahmetle andığını belirten Milletvekili Şan, afetlere karşı daha dirençli bir şehir ve ülke inşa etmek için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak : PHA