AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman Barosu'nun düzenlediği 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliğine katıldı. Alkayış, yargının üç sacayağından biri olan savunmayı avukatların bağımsız şekilde temsil ettiğini belirterek, savunma hakkının kutsal olduğunu ve avukatlar aracılığıyla yerine getirildiğini söyledi.

Milletvekili Alkayış, adaletin tesis edilmesi ve hakkın yerini bulması noktalarında avukatlık mesleğinin ciddi bir yer tuttuğunu ifade etti. Mesleğin toplum nezdinde önemli bir karşılığı olduğunu ve avukatların hak arayışında vatandaşların yanında olduğunu belirten Milletvekili Alkayış, avukatlık mesleğinin saygınlığının yükseltilmesiyle vatandaşların sorunlarının da daha hızlı çözüleceğini dile getirdi.

6 Şubat depremleri dolayısıyla bürosu yıkılan meslektaşlarının yeniden toparlanmaya başladığını aktaran Milletvekili Alkayış, hükümetin Adıyaman'a yönelik yatırım ve icraatları sayesinde ilimizin kalkınma sürecinin somut biçimde görülebildiğini söyledi. Milletvekili Alkayış, İl genelinde çalışmaların devam ettiğini ve Adıyaman'ın dört başı mamur bir şehir hâline geleceği günlerin yakın olduğunu belirtti.

Milletvekili Alkayış, avukatların talep ve beklentilerinin karşılanması için Baro Başkanlığı ile temas hâlinde olduklarını, Parlamento'da hukukçu milletvekillerinin bulunması sayesinde meslekle ilgili gelişmelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakından takip edilebildiğini kaydederek, 'Savunma makamının icracıları olan meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nünü tebrik eder, tüm avukatlara sağlık, huzur ve başarılar dilerim' ifadelerine yer verdi.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK