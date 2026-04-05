Umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden Türk vatandaşları, anlaştıkları tur şirketinin iflas etmesi üzerine zor durumda kaldı. Konakladıkları otellerden çıkarılmak istenen ve dönüş biletlerinin alınmadığını öğrenen kafile, ciddi bir mağduriyet yaşadı. Bazı vatandaşların kendi imkânlarıyla konaklamaya çalıştığı, kimi yolcuların ise açıkta kaldığı öğrenildi.

Gelişmelerin ardından yetkililer harekete geçti. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin girişimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Hava Yolları (THY) devreye girerek ilk etapta 177 kişilik kafileyi İstanbul'a getirdi.

Çiçeklerle Karşılandılar

İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan vatandaşlar, yaşadıkları zorlu sürecin ardından Türkiye'ye dönmenin rahatlığını yaşadı. Karşılamaya katılan Milletvekili İnci, yaklaşık 600 kişinin benzer durumda olduğunu belirterek, tüm vatandaşların peyderpey yurda getirileceğini ifade etti.

Milletvekili İnci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla sürecin hızla çözüme kavuşturulduğunu vurgulayarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile THY yetkililerine teşekkür etti.

