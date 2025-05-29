Toplantıda gündemdeki konular ve çeşitli meseleler ele alınırken, AK Parti’nin halkın yanında olduğu ve her zaman sahada yer aldığı vurgulandı. Milletvekili Alkayış, AK Parti’nin sadece seçim dönemlerinde değil, her daim vatandaşların beklenti ve taleplerine kulak veren bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

Alkayış, AK Parti’nin gücünü milletten alan teşkilat yapısı sayesinde mahalle teşkilatları aracılığıyla vatandaşlarla bire bir temas kurduklarını ifade etti. Mahalle başkanları ve sandık yönetimlerinin partinin sahadaki en önemli bağlarını oluşturduğunu dile getiren Alkayış, bu teşkilat yapılanmasının halk ile parti arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Adıyaman AK Parti Teşkilatı’nın çalışmalarına değinen Milletvekili Alkayış, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun ve Sümerevler Mahalle Başkanı Mehmet İzci başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Son olarak, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Alkayış, AK Parti teşkilatlarının bu kutlu davanın temeli olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA