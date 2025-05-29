Ankara’da gerçekleştirilen toplantı, TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 1. Başkan Vekilliği, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonları için seçimler gerçekleştirilirken, Türkiye genelinden gelen belediye başkanları ve meclis üyeleri oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Encümen Üyeliği görevine devam etti.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Belediyeler Birliğimizin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılarak, 1. Başkan Vekilliği, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonları seçimlerinde oyumuzu kullandık. Encümen Üyesi olarak görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu göreve beni layık gören tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Kentlerimizin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretmeye, yerel yönetimlerin gücünü dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA