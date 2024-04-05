5 Nisan tarihinin her yıl Avukatlar Günü olarak kutlandığını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, yargının üç sacayağından biri olan savunmayı avukatlarımızın bağımsız bir şekilde temsil ettiklerini söyledi. Savunma hakkının kutsal olduğunu ve bu hakkın da avukatlar aracılığıyla yerine getirildiğini belirten Milletvekili Alkayış, adaletin tesis edilmesi ve hakkın yerini bulması noktalarında avukatlık mesleğinin ciddi bir yer tuttuğunu ve kendisinin de aynı zamanda bir avukat olarak bu camianın içerisinde yer aldığını dile getirdi. Avukatlığın toplumun nezdinde önemli bir karşılığının bulunduğunu söyleyen Alkayış, hak arayışında ve adaletin yerini bulmasında avukatlarımızın her zaman vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olduğunu ifade etti. Avukatlık mesleğinin etkinlik ve saygınlığının yükseltilmesiyle birlikte vatandaşlarımızın sıkıntılarının da o ölçüde erken çözüleceğini dile getiren Alkayış, 6 Şubat depremleri dolayısıyla bürosu yıkılan çok sayıda meslektaşının bulunduğunu; avukatlarımızın yeniden derlenip toparlanmasının hukukun sürekliliği ve adaletin yerini bulması açısından elzem olduğunu, süreci takip ettiklerini söyledi. Avukatlarımızın talep ve beklentilerinin karşılanması açısından meslektaşlarımız ve Baro Başkanlığımız ile temas hâlinde olduklarını söyleyen Milletvekili Alkayış, Parlamento’da da –hangi partiden olursa olsun- hukukçu olan çok sayıda milletvekilinin bulunduğunu, bu vesileyle de avukatlık mesleği ile ilgili gelişmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de takip edebildiklerini söyledi.

Alkayış, son olarak, "Hukukun vazgeçilmesi olan meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyor ve bütün meslektaşlarıma saygılar sunuyorum" dedi.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA