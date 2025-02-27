Eşinin aile mezarlığını ziyareti sırasında hırsızlık olayını fark ettiğini dile getiren Karaaslan, mezarlıkları korumasız bırakan yetkililere sert eleştiriler yöneltti. Olayı Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bildirdiğini ancak "Bir şey yapamayız" yanıtı aldığını aktaran Karaaslan, mezarlıklarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

"Demir Korkuluklar Spiral ile Kesilmiş, Her Şey Çalınmış!"

Hırsızlık olayının Adıyaman’daki mezarlık güvenliğinin ihmal edildiğini gösterdiğini savunan Karaaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin aile mezarlığına hırsızlar girmiş, bütün demir kapılar ve demir korkulukları spiral ile kesmiş, çalmışlar. Adıyaman Yeni Mezarlık’ta aile mezarlıklarında hırsızlık olayları başlamış. Bugün mezarlığı ziyaret ettiğimizde gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Aile mezarlığımızın demirleri kesilerek çalınmış, demir kapısı da yok edilmiş."

"Hemen belediyeye 153’ten şikâyet oluşturduk, zararımızın karşılanmasını istedik ama yetkililerden ‘Bir şey yapamayız’ cevabını aldık. Böyle bir ihmal olabilir mi? Mezarlıklar korumasız, sahipsiz bırakılmış durumda. Bugün demirleri çalanlar, yarın daha başka şeyler yapabilir. Burası sahipsiz mi?"

"Mezarlıklar Müdürü 'Görmedik, Duymadık' Diyerek Sorumluluktan Kaçıyor!"

Mezarlık yönetiminin olay karşısında kayıtsız kaldığını belirten Karaaslan, mezarlık güvenliğinin sağlanması için önlem alınmasını istedi:

"Aile mezarlığı olan herkes mezarlıklarını kontrol etsin, çünkü burada organize bir hırsızlık yapılıyor. Mezarlıklar Müdürlüğü ‘Görmedik, duymadık’ diyor, ama bu sorumsuzluk kabul edilemez. Bu tür olayların önüne geçilmesi için fotokapan sistemleri, güvenlik kameraları ve mezarlık girişlerine kontrol noktaları kurulmalıdır."

"Bugün demirleri çalanlar, yarın mezar taşlarını ya da başka kutsal eşyaları hedef alabilir. Hatta bana bu olay, Vehbi Koç’un kemiklerinin çalınması hikâyesini hatırlattı! Yetkililer artık uyanmalı, yoksa Adıyaman’da mezarlıklar yağmalanmaya devam edecek!"

Adıyaman Mezarlıklarında Güvenlik Zafiyeti Mi Var?

Son yıllarda Türkiye’nin çeşitli illerinde mezarlık hırsızlıkları artarken, demir korkulukların, mezar taşlarının ve hatta mezarlardaki değerli eşyaların çalındığı vakalar sıkça gündeme gelmeye başladı. Adıyaman Mezarlığı’nda yaşanan bu son olay, mezarlık güvenliğinin ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililerin nasıl bir önlem alacağı ve mezarlık güvenliği konusunda ne tür tedbirler geliştireceği ise merak konusu.

Kaynak : PHA