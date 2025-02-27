"Gençlerin umutlarını topluma kazandırmak için yola çıktım"

Sivil toplum çalışmalarına 2009 yılında başladığını belirten Gerçek, bu süreçte birçok projede yer aldığını ifade ederek, “Bu yolculuğa başladığımda nereye varacağını bilmiyordum. Ancak Adıyaman’a, gençliğe ve ortak geleceğimize dair sorumluluk alma inancım hep vardı” dedi. Gerçek, Habitat Derneği, Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği, Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi, Türkiye Kalkınma Vakfı ve GAP İdaresi projelerinde aktif rol aldığını belirterek, gençler için daha fazlasını yapma sorumluluğunu hissettiğini dile getirdi.

"Yeşim Abla'nın inancı bana güç verdi"

Konuşmasında, sivil toplum alanındaki çalışmalarında kendisine ilham veren isimlerden de söz eden Gerçek, özellikle "Yeşim Abla" olarak hitap ettiği kişiye teşekkür ederek, "Onun emeği, mücadelesi ve bana olan güveni olmasaydı, bugün bu noktada olamazdım" ifadelerini kullandı. Birlikte yürüttükleri projelerde onun özverisini yakından gözlemlediğini vurgulayan Gerçek, Adıyaman gençliği için daha fazla çalışacağını söyledi.

"Sezai Bey'in açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz"

Geçtiğimiz yıl gençlik haftasında hayatını kaybeden Sezai Bey’i de anan Gerçek, onun fikirlerinin kendileri için rehber niteliğinde olduğunu belirterek, “Bir şehrin geleceği, gençlerin ona olan aidiyeti ve katılımıyla şekillenir. Onun açtığı yolda yürümeye, gençleri sürece dahil etmeye devam edeceğiz” dedi.

"TEMA Vakfı’ndan Ahmet Çelik'in katkıları büyük"

Gerçek ayrıca, kendisine destek veren isimler arasında TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Adıyaman TEMA Vakfı İl Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Çelik’e de teşekkür etti. Çelik’in yalnızca doğayı ve çevreyi koruma konusunda değil, insanı anlama ve topluma dokunma noktasında da önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

"Adıyaman gençliği için çalışmaya devam edeceğim"

Yeni görevinde daha fazla genci sürece dahil etmek için çalışacağını belirten Gerçek, “Bu şehir için, bu topraklar için, gençlik için mücadele etmek en büyük sorumluluğum. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA