"Adıyaman halkı açlıkla, işsizlikle, sefaletle boğuşuyor ama siyasetçilerin umurunda değil! İktidar sahipleri lüks sofralarda şatafatlı iftarlara hazırlanırken, ana muhalefet de halkın açlığı yerine kendi içindeki taht kavgalarıyla meşgul. Halkın gündemiyle siyasetçilerin gündemi arasında uçurum var!" dedi.

“Ramazan’da Sofralar Boş, Halk Aç, İktidar Lüks İçinde”

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Alsan, halkın iftar sofralarını bile kuramaz hale geldiğini, asgari ücretlinin ve emeklinin açlığa mahkûm edildiğini söyledi:

"Türkiye’de bırakın eti, ekmek almak bile lüks hale geldi! Market fiyatları her gün katlanıyor, insanlar artık temel gıdaya ulaşamıyor. 14 bin liralık emekli maaşıyla mı Ramazan sofraları kurulacak? Asgari ücretle mi iftar yapılacak? Ülkemizi yönetenler, lüks otellerde yüzlerce kişilik iftarlar için hazırlıklar yapıyor, ama halkın evinde çorba bile kaynamıyor! İşte halkın gerçek durumu bu!"

"Bugün emekliler sadece gündüz değil, sahurda da, iftarda da aç! İnsanlar pazar artıklarını topluyor, çöpten ekmek alıyor! Ama hükümet ve çevresi her gün yeni bir lüks harcama yapıyor.

“Bu Pahalılıkla Mücadele Etmenin Yolu, Rasyonel politikalar ve bu politikaları yürütecek Liyakatlı Kadrolardır!”

Alsan, Adıyaman halkına seslenerek, bu sefalet düzeninin kader olmadığını, ancak Ehil ellerde Rasyonel politikalar geliştirilmediği sürece halkın açlığa ve yoksulluğa mahkûm kalacağını söyledi:

"Adıyaman halkı, artık bir karar vermeli! Yıllardır bu ülkeyi yöneten iktidar her seçimde aynı vaatlerle vatandaştan rey istemekte, elindeki sınırsız yetki ve kudrete rağmen nasırlaşmış problemleri çözemediğini ifade etti. Bugün halk sadece ekmeğini değil, geleceğini de kaybetmek üzere!"

“Ana Muhalefet de İktidar Kadar Suçlu!”

Alsan, sadece iktidarı değil, muhalefeti de sert sözlerle eleştirerek, halk açlıkla boğuşurken muhalefetin kendi iç kavgalarıyla vakit kaybettiğini söyledi:

"İktidar halkı yoksulluğa mahkûm etti ama ana muhalefet ne yapıyor? Cumhurbaşkanı kim olacak tartışmalarından başka bir şey konuşan var mı? Halk ekmek bulamazken, muhalefet koltuk kavgası yapıyor! Biz Anahtar Parti olarak bu düzeni reddediyoruz! Bu halkın gerçek sorunları var! Açlık var, işsizlik var, sefalet var! Ama onların gündeminde halk yok, rant var, koltuk var!"

“Dayanışma Zamanı! Halk Kendi Kaderini Kendi Çizmelidir!”

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu, ancak hükümetin bu sorumluluğunu yerine getirmediğini vurgulayan Alsan, halkı kendi içinde birlik olmaya çağırdı:

" Bizi ancak biz kurtarırız! Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Biz halk olarak kendi sofralarımızı paylaşacağız, kendi umudumuzu yeşerteceğiz. Zenginler sofralarında lüks içinde iftar yaparken, biz vatandaşlar olarak yan yana duracağız ve bu sefalet düzenine karşı mücadele edeceğiz!"

“Adıyaman’a Umudu ve Adaleti Getireceğiz!”

Anahtar Parti olarak Adıyaman halkının yanında olmaya devam edeceklerini, iktidarın halkı unutan politikalarına karşı mücadeleyi büyüteceklerini belirten Alsan, şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

"Biz Adıyamanlıların gerçek sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz! Halkın sesi olmaya, onların yaşadığı açlığı, sefalet düzenini anlatmaya devam edeceğiz! Adıyaman’ın her köşesinde dertlerini dinlediğimiz vatandaşlarımızın sesi duyulana kadar mücadelemiz sürecek. Bu düzen değişecek! Adıyaman’ın sahipsiz olmadığını göstereceğiz!"

"Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle kutluyor, adaletin ve dayanışmanın güçlendiği bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğimizi ilan ediyorum!"

Kaynak : PHA