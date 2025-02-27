Adıyaman’da Atatürk Bulvarı üzerinde yakıtı biten bir otomobil, trafikte zor anlar yaşadı. Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, sürücünün aracı tek başına itemeyeceğini görünce hemen harekete geçti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da yunus timleri örnek bir davranışa imza attı.

Polis ekipleri, yolda kalan araca yardım etti.

Vatandaşın mağdur olmaması için otomobili güvenli bir şekilde yakındaki akaryakıt istasyonuna kadar itti.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, polislerin özverili çabası ve sürücüye yardımcı olması büyük takdir topladı.

Emniyet yetkilileri, toplum destekli polislik anlayışıyla her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.