Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Adıyaman'da konteyner kentlerin tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gümüş, özellikle deprem öncesinde kiracı olan ve kalacak başka yeri bulunmayan vatandaşların durumunun dikkate alınması gerektiğini belirterek, sürecin mağduriyet oluşturmayacak şekilde yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, konteyner kentlerin tahliye sürecine ilişkin açıklama yaparak, mağduriyet yaşanmaması için kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Adıyaman’da konteyner kentler ve prefabrik evlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gümüş, “Adıyaman’da malumunuz konteyner kentlerin ve prefabrik evlerin büyük kısmı vatandaşlarımızın evlerine yerleşmesiyle boşaldı. Kalanlarla ilgili haziran sonu tahliye kararı tekrar gözden geçirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında mağduriyetlere dikkat çeken Gümüş, “Adıyamanlımızın mağduriyet yaşanmadan, gerçekten gidecek başka yeri olmayan vatandaşlarımızın (evi olmayan, depremden önce kiracı olanlar) araştırmaları yapılıp Devlet desteğiyle ev sahibi yapılarak çıkarılmalarını sağlamak gerekir.” dedi.

Gümüş, açıklamasında ayrıca Şeyh Edebalı Hazretlerinin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” sözünü hatırlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak mağdur durumda konteynerde yaşamak zorunda kalan vatandaşların yanında olduklarını belirten Gümüş, “MHP olarak mağdur durumda konteynerde yaşamak zorunda kalan mağdur vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız.” ifadelerine yer verdi.

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