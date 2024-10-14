Daha önce il başkan vekilliği ve parti sekreterliği görevlerini yürüten Aslancan, MHP’nin yerel seçimler sonrası Adıyaman’daki yeniden yapılanma sürecinde bu önemli görevi üstlendi.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, yaptığı açıklamada, atamanın Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle gerçekleştiğini belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin onayı ile Avukat Selçuk Aslancan, Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanmıştır. Kendisine başarılar diliyorum. Atamanın partimize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Selçuk Aslancan’dan Teşekkür Mesajı"

Yeni Merkez İlçe Başkanı Avukat Selçuk Aslancan da yaptığı açıklamada, bu önemli görevi kendisine layık gören parti yöneticilerine teşekkür ederek, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatları doğrultusunda Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Bu görevlendirmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta liderimiz Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın ve İl Başkanımız Sayın Ali Önat’a şükranlarımı sunarım. Ayrıca, İl Divan Kurulumuzun kıymetli üyelerine ve parti teşkilatında bulunan tüm dava arkadaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

MHP Adıyaman teşkilatındaki bu değişim, yerel seçimlerin ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce Tut ve Gerger İlçe Başkanlıklarında yapılan değişikliklerin ardından, Merkez İlçe Başkanlığına Avukat Selçuk Aslancan’ın getirilmesi, teşkilattaki yenilenme sürecini sürdürüyor.

Kaynak : PHA