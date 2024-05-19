Belediye ekipleri mezar taşlarının silinmesinden yeşil alanların düzenlenmesine, mezarlık içerisinde çiçek dikiminden yolların yıkanmasına kadar birçok çalışmayı aynı anda gerçekleştiriyor.

“Mezarlıklarda büyük çaplı temizlik, bakım ve düzenleme çalışması”

Adıyaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki mezarlıklarda büyük çaplı bir temizlik, bakım ve düzenleme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin talimatlarıyla, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli ortamda gerçekleştirmelerine olanak sağlamak için çalışmalar yoğunlaştırıldı. İlk olarak Yeni Mezarlık’ta başlayan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, genel temizlik işleminin şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda gerçekleştirileceğini kaydetti. Kent merkezinde bulunan mezarlıklarda genel bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, bu kapsamda mezar taşlarının silinmesi, mezarlık etrafının nahit taşlarla çevrilmesi, yeşil alan işlemleri, çim biçme işlemleri, çiçek dikimleri, ağaç budanması, mezarlık girişi ile ara yolların temizliği, genel temizlik, kaldırım taşlarının boyanması, kabristan içerisindeki yolların tam donanımlı araçlarla yıkanması gibi düzenlemeler ve çalışmalar yaptı. Yetkililer çalışmaların belirli periyotlarla Asri Mezarlık ve Karapınar Mezarlıklarında da gerçekleştirileceğini belirtti.

“İşçiler önce temizledi, sonra dua etti”

6 Şubat depremlerinde her aileden kayıpların yaşandığı Adıyaman’da mezarlık temizlik çalışmalarında bulunan Mezarlık Müdürlüğü’nde görevli ekipler, Yeni Mezarlıktaki temizlik işleminin ardından depremde kaybettikleri yakınlarının mezarına giderek dua ettiler. İşçiler gibi depremde yakınlarını kaybeden ve kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar da, Adıyaman Belediyesi’nin şehir mezarlığında gerçekleştirdiği temizlik ve bakım çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, başta Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Kaynak : PHA