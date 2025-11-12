Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kaynak : PERRE