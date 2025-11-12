İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinin açıklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na kapatma davası açılması için ihbarda bulundu. Başsavcılık, ihbarını Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesine dayandırdı.

CHP'den sert açıklama: 'Ateşle oynamayın'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Hiçbir cuntacı Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'yi siyasetten silmeyi başaramadı. Bugün savcı kürsüsüne saklanarak CHP'ye kapatma davası açtırmaya çalışmak, korkaklığın ve darbeciliğin itirafıdır. Atatürk'ün kurduğu CHP'ye dokunmak boyunuzu aşar. Bu ülkenin milyonlarca yurttaşının oyunu, umudunu ve örgütlü mücadelesini susturmayı ağababalarınız başaramadı, siz de başaramayacaksınız' ifadelerini kullandı.

16 Barodan Ortak Açıklama: 'Halkın İradesini Savunacağız'

CHP'ye yönelik kapatma davası ihbarına, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Iğdır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van barolarından oluşan 16 baro yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, ihbarın Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti açısından endişe verici bir gelişme olduğu belirtildi. Siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Anayasa'nın 68. maddesi uyarınca partilerin özgürce faaliyet göstermesi gerektiği hatırlatıldı.

'Siyasi Partilerin Kapatılması Demokratik Düzeni Zedeler'

Barolar, siyasi partilerin kapatılmasına yönelik girişimlerin demokratik temsil, çoğulculuk ve halk iradesi üzerinde baskı oluşturma riski taşıdığını vurguladı. Açıklamada, 'Halkın özgür iradesiyle seçtiği temsilcileri ve partileri yargı eliyle siyasetsizleştirme çabaları, Anayasa'nın 2. maddesinde güvence altına alınan demokratik hukuk devleti ilkesine ve AİHS'nin 11. maddesinde düzenlenen örgütlenme özgürlüğüne açıkça aykırıdır. Bir partinin kapatılması sadece tüzel kişiliğin ortadan kalkması değil, milyonlarca seçmenin siyasi tercihinin ve temsil hakkının yok sayılması demektir' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE