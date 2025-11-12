Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, 'Müzeler ve Sanat Galerileri' isimli fakülte seçmeli ortak dersleri kapsamında SANKO Sanat Galerisi'ni ziyaret etti. Ziyarete Resim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Karslıgil Marakoğlu eşlik etti.

Öğrenciler, ziyaret sırasında Ressam Sezgin Yüksel'in 'Yaşama Özdeş' isimli sergisini gezerek eserler hakkında teknik bilgiler aldı ve sanatsal süreç üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca galerinin kuruluş hikayesi, koleksiyon yapısı ile geçmiş ve gelecek sergiler hakkında bilgilendirildiler.

Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Karslıgil Marakoğlu, etkinliğin öğrencilerin sanat algısını geliştirdiğini ve sanat ortamıyla doğrudan temas kurmalarına olanak sağladığını belirterek, SANKO Sanat Galerisi'ne misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda öğrenciler, sanatın farklı yönlerini yerinde deneyimlemenin kendileri için ilham verici bir deneyim olduğunu ifade etti.

