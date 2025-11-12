Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Başkan Çeliker mesajında, yaşanan hadisenin tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Murat Çeliker, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait C-130 uçağının düşmesi sonucu şehitlik mertebesine ulaşan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Vatan uğruna can veren şehitlerimizin mekânı cennet, ruhları şâd olsun' ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Çeliker açıklamasının devamında, millet olarak birlik ve dayanışma içerisinde olmanın önemine dikkat çekerek, şehit ailelerine sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE