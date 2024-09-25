Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve beraberindeki Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Eyüp Aydın Can ve teknik personeller tarafından Gölbaşı ilçesinde bağlı Yeşilova Köyündeki mera alanları yerinde kontrol edilerek devam eden mera ıslah çalışmaları değerlendirildi.

Kıyas, birçok mera alanında yapılan ıslah çalışmaları ile bitki florasının zenginleştirilmesi ve mera alanlarından azami fayda temini hedeflendiğini söyledi.



Kaynak : PHA