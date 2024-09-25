İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan’ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesinde, 4 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Hüseyin Sürmeneli Eğitim Merkezinin açılışını, Afganistan İktisat Bakanı Din Mohammad Hanif, İHH Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kaya, Yakup Işık ve Cüneyt Kılıç’ın katılımlarıyla gerçekleştirdi. Ayrıca Bakan yardımcıları, Gazne vilayet yetkilileri ve birçok ünlü alim de törene katıldı.

''Yetimler bizim yetimlerimizdir''

Törende konuşan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya ‘’Türkiye ve Afganistan kadim bağlarla birbirine bağlıdır. Afganistan'ın yetimleri bizim yetimlerimizdir, acısı bizim acımız, mutluluğu ise bizim mutluluğumuzdur’’ dedi.

''Kimsesiz değiliz''

Geçmişte Afganistan’da yaşanan işgaller sebebiyle insanların zorluklar yaşadığını belirten Afganistan Belediyeler Birliği Başkanı Ishak Ahunzade ise “Yapılan bu gibi çalışmalarla yalnız olmadığımızı hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vahdettin Hüseyin Sürmeneli kimdir?

Vahdettin Hüseyin Sürmeneli 2010 yılında Mavi Marmara gemisinde bulunanlar arasında yer aldı. Sürmeneli, İHH İnsani Yardım Vakfı'nda da uzun yıllar aktif görev aldı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Sultanbeyli Temsilciliği kurucu başkanlığı ve İstanbul İl Teşkilatı 1. Bölge Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. Vahdettin Hüseyin Sürmeneli, 15 Kasım 2023’te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Kaynak : PHA