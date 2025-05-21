Melek Mosso, güçlü sesiyle Adıyaman’daki depremzedelerle buluştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen ücretsiz konserde, müziğin birleştirici ruhuyla unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, konserde duygularını şöyle paylaştı:

“19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü gibi. 6 Şubat’tan beri yaşadığımız acıları yüreğimde hissediyorum. Sizlerin yaralarına bir parça merhem olmak için buradayım. Her zaman yanınızda bir kız kardeşiniz var. Bu konseri ücretsiz vermek benim için bir gurur. Adıyaman’ın evladı gibi hissediyorum, beni sarıp sarmaladığınız için teşekkür ederim. Kayıplarımıza sabır, hepimize başsağlığı diliyorum”