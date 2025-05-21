Konserin başında ve sonunda Adıyamanlılara hitap eden Mosso, samimi ifadeleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada Adıyaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İyi ki gelmişim. Sizlerle aramızda çok güzel bir bağ kuruldu. Sahneye çıkınca kendimi evimde hissettim. Bu konseri hiç unutmayacağım,” dedi.

"Adıyaman’da Kendimi Bir Evlat Gibi Hissediyorum"

Melek Mosso, konser öncesi yaptığı konuşmada 6 Şubat depremini anarak şunları söyledi:

“Bu şehir çok acı yaşadı ama buraya geldiğim andan itibaren dayanışmayı, sıcaklığı, sevgiyi hissettim. Kendimi bir evlat gibi hissediyorum. Beni kabul ettiğiniz ve sevginizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim.”

Mosso’nun bu sözleri sahne önünde toplanan kalabalıktan büyük alkış aldı. Sanatçının duygusal açıklamaları, etkinliğe birlik, umut ve dayanışma temalarını ekledi.

Konser Sırasında Pankart Gerginliği

Etkinlik sırasında sahne önünde açılan “Ali Koç İstifa” yazılı pankart, kısa sürede dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart sahne alanından kaldırılırken, olay siyasi bir mesaj içermesi nedeniyle izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu.

Sahnede Sürpriz Özür

Konserin ilerleyen saatlerinde seyircilerden “Fatih” isimli bir genç, sahne önüne gelerek sevgilisinden özür diledi. Alkışlarla karşılanan bu an, izleyiciler tarafından duygusal bir jest olarak yorumlandı ve sosyal medyada gündem oldu.

Öncesinde Tepkiler Vardı, Konser Planlandığı Gibi Gerçekleşti

Konser öncesinde AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun’un, Melek Mosso’nun geçmiş açıklamalarını gerekçe göstererek etkinliğe tepki göstermesi kamuoyunda gündem yaratmıştı. Ancak yapılan açıklamalara ve tartışmalara rağmen konser, belediyenin planladığı şekilde on binlerca Adıyamanlı'nın katılımı ile sorunsuz bir biçimde gerçekleşti.

Mosso’dan Veda: “Şarkı Söylemenin İyileştirici Gücüne İnanıyorum”

Konserin sonunda sahneden son kez Adıyamanlılara seslenen Melek Mosso, “Birlikte şarkı söylemenin iyileştirici gücüne inanıyorum,” diyerek etkinliği sonlandırdı.

Kaynak : PHA