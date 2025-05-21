Can Bonomo, 6. albümü Kara Konular’da yer alan ve Melike Şahin’le düet yaptığı “Tükeniyor Ömrüm” şarkısının video klibini hayranlarıyla buluşturdu.

Söz ve müziği Can Bonomo’ya, düzenlemesi Can Saban’a ait olan şarkı, yaylı ve üflemeli çalgıların çok sesli armonisiyle albümün öne çıkan parçalarından biri oldu.

Melankolik ve samimi yapısıyla dinleyiciyi etkileyen şarkı, Bonomo ve Şahin’in içten yorumlarıyla iki farklı yalnızlığı tek bir hikayede birleştirdi.

Mehmet Ali Ergin’in yönettiği klip, şarkının duygusal ruhunu yalın bir şekilde yansıtırken, “Tükeniyor Ömrüm” klibi, Can Bonomo’nun YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.