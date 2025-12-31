DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, 2026 yılına girerken yayımladığı mesajında, 2025 yılını değerlendirdi ve ülke gündemine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Mesajında, 2024'ten 2025 yılına girerken huzurun, barışın, adaletin ve insanca bir yaşamın egemen olacağı bir gelecek temennisiyle umutlandıklarını hatırlatan Anaç, geride bıraktığımız 2025 yılının bu temennilerin bilinçli tercihlerle nasıl yok edildiğinin açık bir belgesi olduğunu vurguladı.

2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde, ülke ekonomisinin halktan koparıldığını, emeklinin açlığa mahkûm edildiğini, asgari ücretlinin alın terinin enflasyon ve adaletsiz düzenle gasp edildiğini belirten Anaç, 'Üretim yerine rantın, emek yerine faizin korunduğu bu düzende bütçe; halk için değil, faiz lobileri için hazırlanmış bir faiz bütçesine dönüştürüldü. Milyonların hakkı, bir avuç ayrıcalıklı kesime gözünü kırpmadan peşkeş çekildi' ifadelerini kullandı.

Tarım politikalarına dair değerlendirmelerinde debulunan Anaç, 'Tarım politikalarıyla çiftçi bitirildi, toprak terk edildi, gıda egemenliği riske atıldı. Adalet ve hukuk, siyasi çıkarların gölgesinde işlevsiz hale getirildi. Gençler geleceğini bu ülkede değil, yurt dışında aramak zorunda bırakıldı' ifadelerine yer verdi.

Başkan Anaç, '2025 Aile Yılı denilerek hamasi söylemler üretilirken; yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik politikalarıyla aile kurmak değil, ayakta kalmak bile imkânsız hale getirildi. Toplum olarak yalnızca maddi değil, aynı zamanda derin bir manevi çöküşe de tanıklık ettik' ifadelerini kullandı.

Yeni yıla ilişkin umut ve taleplerini de paylaşan Anaç, 2026 yılına boyun eğerek değil, haksızlığa ve hukuksuzluğa, hak ve hakkaniyet çerçevesinde mücadele ederek bakacaklarını ifade ederek, 'Yeni yılın; savaşların değil barışın, sömürünün değil adaletin, faiz düzeninin değil emeğin egemen olduğu bir yıl olmasını istiyoruz. Hak, hukuk ve adaletin gerçekten tesis edildiği, refahın belli çevrelere değil toplumun tamamına yayıldığı, onurlu bir yaşam ve hakça paylaşımın olduğu adil bir düzenin olmasını diliyoruz.' dedi.

Anaç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'2026 yılı; suskunluğun değil itirazın, umutsuzluğun değil dayanışmanın, adaletsizliğin değil insanca ve onurlu bir yaşamın yaşam mücadelesinin yılı olsun. Emeğin hakkını aldığı, halkın söz sahibi olduğu bir gelecek umuduyla; yeni yılınız kutlu olsun.'

Kaynak : PERRE