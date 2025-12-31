Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 2025 yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında basın özgürlüğü, ifade hürriyeti ve gazetecilerin çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basının halkın haber alma hakkının teminatı olduğunu vurgulayan Çeliker, özgür ve bağımsız basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti. 2025 yılının basın camiası açısından zorlu geçtiğini ifade eden Çeliker, özellikle yerel basın mensuplarının büyük fedakârlıklarla görev yaptığını kaydetti.

Basının düşünce ve ifade özgürlüğünün en güçlü teminatı olduğunu dile getiren Çeliker, 'Basın, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasının en güçlü güvencesidir. Tüm baskılara ve ekonomik zorluklara rağmen gazetecilerimiz, kamuoyunu aydınlatma görevini onurla sürdürmektedir' dedi.

'Gazetecilerin Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Artık Bir Zorunluluktur'

Gazetecilerin mesleklerini özgürce icra edebilmesinin demokratik toplumlar için hayati önem taşıdığını dile getiren Çeliker, basın mensuplarının mesleki güvencelerinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, 'Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmadan güçlü bir demokrasiden söz edilemez. Gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi artık bir zorunluluktur' ifadelerini kullandı.

'Deprem Sonrası, Adıyaman Basını Görevini Layıkıyla Yerine Getirmiştir'

Adıyaman basınının özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Çeliker, bu süreçte özveriyle çalışan basın emekçilerine teşekkür ederek, 'Deprem sonrası yaşanan süreçte Adıyaman basını, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına büyük bir görev üstlenmiş ve bunu layıkıyla yerine getirmiştir' dedi.

'Mesleğimizin İtibarının Arttığı Bir Yıl Olmasını Diliyorum'

Yeni yıla ilişkin temennilerini de paylaşan Çeliker, '2026 yılının basın özgürlüğünün daha da güçlendiği, gazetecilerin haklarının korunduğu ve mesleğimizin itibarının arttığı bir yıl olmasını diliyorum. Tüm basın camiamıza, Adıyaman'ımıza ve ülkemize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE