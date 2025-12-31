Adıyaman'da yoğun kar yağışıyla birlikte Adıyaman Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek, soğuk havada bekleyen yurttaşlara destek oldu.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya inen belediye ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, toplu taşıma duraklarında bekleyen vatandaşlara sıcak ikramlarda bulundu. Belediye ekiplerinin bu uygulaması, soğuk havada dışarıda olan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tutdere, belediyenin karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Tutdere, 'Sabahın ilk saatlerinden itibaren tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Halkımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Şu an Adıyaman genelinde yaklaşık 450 personelimiz, iş makinelerimiz ile kar küreme ve tuzlama araçlarımız sahada görev yapıyor. Ana arterleri açık tutuyor, toplu taşıma hizmetlerimizin kesintisiz sürmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz' dedi.

Vatandaşlara trafik güvenliği konusunda çağrıda bulunan Başkan Tutdere, mümkün olduğunca özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını, toplu ulaşımın tercih edilmesini istedi. Tutdere, belediye otobüslerinin tüm güzergâhlarda hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

