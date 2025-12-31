Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajında, 2025 yılını değerlendirerek 2026 yılına ilişkin hedef ve beklentileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni takvim yılının Türkiye, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün 2025 ile vedalaşıyor, yepyeni bir heyecanla, yeni ümit ve hedeflerle 2026'ya merhaba demeye hazırlanıyoruz. Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'

Mesajında şehit ve gazilere de yer veren Erdoğan, 'Gerek terör örgütleri, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizde, gerekse devletimizin güvenliği ve bekasını temin uğrunda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. 86 milyonun huzur ve esenliği için büyük bedeller ödeyen gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'Türkiye Kutlu Yürüyüşünü Güvenle Sürdürüyor'

Geride bırakılan yılın hem Türkiye hem de dünya açısından önemli gelişmelere sahne olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel kriz ve savaşlara rağmen Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, 'Geride bıraktığımız sene hem ülkemizde hem de dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Bölgemizde etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye kutlu yolculuğunu güvenle sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

'Ekonomide Olumlu Sonuçları Net Şekilde Görüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi alanında uygulanan programın olumlu sonuçlarının geniş bir yelpazede hissedildiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik ediyoruz. Dezenflasyon süreci devam ederken Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayiine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz.'

500 bin sosyal konut projesine de değinen Erdoğan, 'İlk kuraları iki gün önce çekilen 500 bin sosyal konut projemizin, dar gelirli vatandaşlarımızı çok uygun şartlarla ev sahibi yapmanın yanında konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine de katkı vereceğine inanıyorum' dedi.

Ekonomide elde edilen kazanımların reformlarla taçlandırılacağını belirten Erdoğan, 'Büyük kongremizde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı, Meclisimizin de desteğiyle inşallah adım adım hayata geçireceğiz' ifadelerini kullandı.

'Deprem Bölgesinde Şehirlerimizi Yeniden Ayağa Kaldırdık'

2025 yılı boyunca hükümetin birinci önceliğinin deprem yaralarının sarılması olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

'Kaybettiğimiz canları geri getiremesek de altyapısıyla, meydanlarıyla, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı başardık.'

27 Aralık'ta Hatay'da 455 bininci deprem konutunun anahtarının teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, 'Yaklaşık 100 bin kardeşimizin katılımıyla 455 bininci deprem konutumuzun anahtarını hak sahiplerine büyük bir gururla takdim ettik. Yeni ev ve iş yerleri depremzedelerimize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Şantiyelerde görev alan tüm çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, yapılan çalışmaları eleştirenlere de çağrıda bulunarak, 'Devletimizin neleri başardığını bizzat yerinde görebilmeleri için Hatay'a ve diğer afetzede şehirlerimize davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Son Bir Yılda 600 Bin Suriyeli Vatanına Döndü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, Suriye'deki gelişmelere de değindi. Erdoğan, '8 Aralık devrimiyle hürriyetine kavuşan komşumuz Suriye'de toparlanma hızlanmış, siyasi istikrar yolunda kısa sürede önemli mesafe alınmıştır. Suriye'de huzur ortamı kökleştikçe gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür' ifadelerine yer verdi.

Gazze ve Bölgesel Gelişmeler

Gazze'de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'de bizim de katkımızla sağlanan ateşkes, İsrail'in tüm ihlallerine rağmen sürmektedir. Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler adalete hesap verene kadar soykırımı asla unutturmayacağız' ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan konularına da değinen Erdoğan, Türkiye'nin hak ve çıkarlarından taviz verilmeyeceğini vurguladı.

'Terörsüz Türkiye Süreci Yeni Bir Sayfa Açacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: 'Yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak terörsüz Türkiye sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir' ifadelerini kullandı.

'2026'da da İcraatla Konuşacağız'

Mesajının sonunda kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '23 senedir olduğu gibi kalbimizde sadece millet ve memleket sevdasıyla 86 milyonun tamamına hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu düşüncelerle yeni Miladi yılınızı tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum' ifadeleriyle tamamladı.

