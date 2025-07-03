Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS tercih döneminde öğrenci ve velilere destek olmak için ülke genelinde 30 bin 623 'Tercih Danışmanlığı Birimi' kurdu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla 30 bin 623 Tercih Danışmanlığı Birimi’nin fiziki ve teknik altyapısını tamamladı. Birimler, rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM), halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile 8. ve 12. sınıf öğrencisi bulunan okullarda hizmet verecek.

14-24 TEMMUZ’DA YOĞUN REHBERLİK

14-24 Temmuz tarihleri arasında LGS için 11 bin 391, YKS için 19 bin 232 birimde rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar görev yapacak. Öğrenci ve veliler, en yakın birimden bireysel görüşmelerle hizmet alabilecek.

LGS tercihleri, e-Rehberlik sistemine işlenerek takip edilecek. YKS tercihleri ise ÖSYM’nin 22 Temmuz’da açıklayacağı sonuçların ardından belirlenecek takvimle gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİYE ÖZEL REHBERLİK

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Tercih Danışmanlığı Birimleri, öğrencilerin öz farkındalık, akademik yeterlilik ve ilgi alanlarına uygun hedef belirlemelerine yardımcı olacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, öğrencilerin yetenekleri, başarıları ve mesleki hedeflerine uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.